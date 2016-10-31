港报社评：习核心推新权威新民主，反腐辣招还靠舆论监督--明报10月31日

中共十八届六中全会上周结束，确立习近平为中共全党的核心，并通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》两个党内法规。习近平确立为中共新的核心，将极大强化他个人的领导权威。而他在两个法规的制订中，亦强化党内民主。高层大权集中，基层保障民主，这将成为「习核心」新体制治党治国的新基点。不过，中共要完胜反腐，在民主监督上还应该迈开更大步子，既要迅速推动高级官员财产申报公开，更要放开舆论监督。这样，才会在派出巡视组这种非常手段告一段落后，依靠人民群众，真正达至「不敢腐、不能腐、不想腐」的境界。

中共建党后，先后形成了毛泽东和邓小平两代稳定的「领导核心」。邓小平交棒至江泽民，并封其为「第三代领导核心」。到胡锦涛时代，则是「分权管理」的时代，政治局「九个常委九把号，各吹各的调」。结果，政令不出中南海，胡锦涛的大管家令计划拉帮结派、另立「小中央」；而高层腐败则是「雪崩式」恶性蔓延。现时，习近平成为新的领导核心，也可以说对胡锦涛时代评价不高。

习近平执掌大权后，成立10多个中央领导小组，显然是汲取前任胡锦涛的教训，归拢大权。值得一提的是，中共机关报《人民日报》的社论称：「党的十八大以来，在治理腐败、化解产能过剩、治理房地产泡沫等问题的实践表明，过去一段时间，党的集中统一的政治优势不是增强了，而是有所削弱。」这段话显然是意有所指，这种「弱化」状况的出现，相信不仅是地方利益集团作祟，中央部门也有「使横手」的。因此，这也是习近平需要在六中全会就加封「核心」的难言之隐。

中国几千年的历史，留下了中央集权的制度；中共90多年的历史，也形成了代代相传的「核心」体制，客观看都有一定的历史必然性。30多年前，改革开放之初，北京也有理论家提出「新权威主义」，认为没有强而有力的中央领导，是难以破除顽固的保守势力。十八大召开后，北京亦有人重提「新权威主义」，否则难以克服既得利益集团阻碍改革和反贪腐的藩篱。相信，「习近平核心体制」的成形，不但影响当下，左右明年十九大，而且也渗透至2022年的中共二十大以至更远。

与中共高层进一步集权相映成趣的，是今次六中全会同时强调：「党内民主是党的生命。任何党组织和个人都不得压制党内民主、破坏党内民主。党员有权向党负责地揭发、检举党的任何组织和任何党员违纪违法的事实，提倡实名举报。」可以见到，习核心「新权威」，也包含「新民主」，即较前任更强调保障各级党组织尤其是基层党员的民主权利。同时，透过这种党内民主的监督作用保障「政令可出中南海」，习核心体制的大政方针得以贯彻落实。

中共之前的政改思路之一，曾有「通过党内民主带动社会民主」之议。六中通过的党内监督条例，目前还未见公布全文，但是相信至少包括两个内容，一是政治上的路线政策；二是反贪腐。十八大以来落马高官成灾的状况显示，各地诸侯、封疆大臣是重灾区，「谁来监督省市第一把手」一度成为大问题，中央钦差式的的巡视组因此应运而生。六中之后，党内民主监督若然能够形成气候，相信对于「省市一把手」上有政策下有对策的常见病，以至带头腐败、集团腐败之恶习，能够形成有力的遏制作用。

不过，这还是不够的。十八大以来，不听劝告顶风犯案的高官还是不时出现，不少省市在中央巡视组到来时暂时收敛，巡视组一走便照贪不误，往往被巡视组杀「回马枪」时逮住。4年来，中纪委和中央巡视组可谓「铁腕反腐」，毫不手软，毫不留情，但是在当下内地「权力和市场高度结合」的现况下，贪婪的魔鬼往往能够引诱脆弱的灵魂去突破薄弱的制度，「不敢腐」尚未真正做到，「不能腐、不想腐」还只是努力方向。故此，党内监督还是不够，还要借监国际反腐的成功辣招：阳光政策和舆论监督。目前，中共党员干部已有内部申报财产制度，那么何不将高级官员的财产公之于众呢？加上放开舆论监督，除去「官官相卫」的保护罩，相信有广大人民群众帮助，高官去除遏抑心灵中贪婪的魔鬼，中纪委便省事多了。

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