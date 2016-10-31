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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.22

路透上海10月31日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周一较上日微升0.08%至94.22；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数微升至95.
07。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.65%，SDR篮子指数跌3.36%，BIS指数跌6.53%
。
 CFETS篮子货币              今日中间价     CFETS篮子货币较上日升贬点数
 人民币                            6.7641                             217
 欧元                              7.4294                            -336
 日圆                              6.4631                            -113
 港元                              0.8723                            28.1
 英镑                              8.2501                              94
 澳元                              5.1373                             137
 新西兰元                          4.8404                             -50
 新加坡元                          4.8633                              28
 瑞郎                              6.8495                            -184
 加元                              5.0422                             269
 林吉特                            0.6189                            33.4
 卢布                              9.3149                             740
 泰铢                              5.1742                              10
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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