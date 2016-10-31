中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.22

路透上海10月31日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周一较上日微升0.08%至94.22；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数微升至95. 07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.65%，SDR篮子指数跌3.36%，BIS指数跌6.53% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数 人民币 6.7641 217 欧元 7.4294 -336 日圆 6.4631 -113 港元 0.8723 28.1 英镑 8.2501 94 澳元 5.1373 137 新西兰元 4.8404 -50 新加坡元 4.8633 28 瑞郎 6.8495 -184 加元 5.0422 269 林吉特 0.6189 33.4 卢布 9.3149 740 泰铢 5.1742 10 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)