台湾债市：105/11增额券发行前交易殖利率跌破1%大关，因股市下跌

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北10月31日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周一早盘下跌。交易员称，台股下跌加上美债殖利率也走低，令10年期台债殖利率走跌回1%大关以下。
交易员称，本波段的台债殖利率走升甚多，目前一年期定存利率1.03%是否能够吸引买盘出手，是一个关注焦点。从目前的殖利率水位来看，银行倒也不是无利可图，估计在11月8日标债完毕后可能会是一个重要的观察时点。
〞股市走跌，加上多方在月底有评价的压力，〞一位票券商交易员说。
他表示，美国选举因素仍旧干扰市场，各方害怕变数仍在，因此多头也不敢躁进。此外，近期因殖利率升得太快，多空双方的动作不致太大，殖利率可能上下波动都会剧烈一些。
交易员预估，105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.99-1.02%。
本地时间10:24，10年券105/11R 发行前交易殖利率跌3.05基点至0.9895%，成交48亿台币；至于台股加权指数 则跌0.69%。
美国短债收益率周五从五个月高位下降，尾盘持平，此前美国联邦调查局(FBI)称，将调查美国总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件。指标10年期美国公债US10YT=RR价格下跌1/32，收益率从周四尾盘1.843%小幅上升至1.846%。
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