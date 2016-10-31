《路透晚报》--10月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：十三五时期易地扶贫搬迁工程总投资约9,463亿元--发改委

中国国家发展和改革委员会发文称，“十三五”(2016-2020年)时期，将加快实施易地扶贫搬迁工程，从根本上解决约1,000万建档立卡贫困人口的稳定脱贫问题，搬迁工程总投资约9,463亿元人民币。

--中国农业：加快放活农村土地经营权，开展土地经营权抵押融资--国务院

国务院办公厅印发关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见称，加快放活农村土地经营权，土地经营权人对流转土地依法享有在一定期限内占有、耕作并取得相应收益的权利，同时将依法开展土地经营权抵押融资。

--中国经济：把握好宏观调控“虚实辩证法”，注意力盯易爆风险点--人民日报

人民日报刊登评论文章称，让干实业的不输给炒房子的，关键就要让“实”与“虚”的结构再调整、再平衡，把这一比例维持在风险红线以内，把握好宏观调控的“虚实辩证法”，调控的注意力也要多往短板上看，往易爆的风险点上盯。

--中德关系：德国经济部长撰文，指中国不公平对待企业并购

德国经济部长兼副总理加布利尔称，中国在德国战略性收购各项关键技术，同时却利用“歧视性要求”保护本国企业不被外国收购。

--中国经济：发改委批复四川九寨沟至绵阳公路等两项目，总投资524.51亿元

中国国家发展和改革委员会日前称，批复建设四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路、陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路两个项目，前者投资约410.09亿元人民币，后者约114.42亿元，合计总投资达524.51亿元。

--中国经济：安徽芜湖宣城民用机场项目获批，总投资约13.36亿元人民币

中国政府网刊登国务院和中央军委关于同意新建安徽芜湖宣城民用机场的批复，机场性质为国内支线机场，场址位于芜湖市芜湖县湾沚镇小庄村附近，项目总投资约13.36亿元人民币。

--投行观点：中国明年经济料增长6.6%，明年底人民币兑美元在6.98附近--中金

中国大型投行--中金公司发布报告，维持中国2016年实际GDP同比增速6.7%的预测，并将2017年实际增速从6.7%小幅下修至6.6%；该投行预计明年财政政策仍将在稳增长中发挥主要作用，但政策组合可能更着重于提振消费需求，而非投资支出。

--香港经济：香港须重新定位配合内地＂新常态＂，增加输入高技术移民--报告

由香港前特首董建华牵头的智囊机构--团结香港基金发表报告称，中国的增长正步入一个＂新常态＂，强调内需、进一步开放资本帐，并迈向人民币国际化。因此香港必须重新定位，成为内地的主要服务供应者，以及资本双向流动的门户，成为内地与世界之间的通道。

--香港房地产：9月私人住宅楼价按月升2.8%，反弹力度为六个月最大

香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，9月全港私人住宅楼价指数按月上升2.8%，连续六个月回升且涨幅为这期间最大；大型单位楼价升幅紧追中小型单位。

【金融】

--中国金融：境内居民境外购非经常项目保险禁用银联卡支付--银联国际

中国银联国际公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。

--中国保险：监管层整肃违规投保境外保险，走访外资寿险公司摸底--报载

上海证券报报导，中国银联国际周末重申境内银联卡在境外保险类商户合规使用的重要性，与此同时，保险监管部门也在进行相关摸底与调研工作，多方针对违规投保境外保险的整肃行动正在持续进行。

--中国金融：众安保险与中国电信合作，助其盘活用户拓展消费金融

中国首家互联网保险公司--众安保险近日与中国电信天翼电子商务公司（甜橙金融）签署战略合作协议，众安保险将输出其“科技＋风控”能力，帮助中国电信盘活逾2亿用户，共同拓展消费金融版图。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,900亿元逆回购，单日净投放1,059亿元

中国央行公开市场今日共进行1,900亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿元，28天期200亿元。加上顺延今日到期的59亿元央票，据此计算，单日将净投放1,059亿元。

--中国货币市场：公开市场助力资金面改善，跨月之际非银融入稍难

中国银行间市场资金面继续改善，央行公开市场连续净投放助益流动性缓解，大行融出增加，主要回购利率略有下行；虽然跨月之际部分非银机构融入稍有难度，但总体偏松格局下平仓亦难度不大。

--中国债市动态：现券收益率及IRS同步小涨，资金面略改善但预期仍谨慎

中国银行间债市现券收益率及利率互换均小幅上行，国债期货同步走弱。交易员表示，月末最后一天虽然央行公开市场继续逾千亿投放支援流动性，但资金面整体仍未脱离紧平衡格局，而上周政治局会议关于抑制资产泡沫的表态，令机构对未来预期仍偏谨慎。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.1156%，10年3.1464%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的七年和10年固息债，中标收益率分别为3.1156%和3.1464%，投标倍数为3.10倍和3.77倍。该行稍早结束招标的三年和五年固息增发债，中标收益率分别为2.7683%和2.9305%，投标倍数为3.05倍和2.13倍。

--《中国新债预测》国开行10/20年债预测均值3.10%和3.34%，降杠杆打击人气

中国国家开发银行周二招标增发10年和20年两期固息债。路透调查显示，受政治局抑制资产泡沫提法的影响，今日国债期货低开低走，现券一二级均表现欠佳，但资金面略有改善，故预计明日国开新债定位将接近二级水平，收益率预测均值分别为3.10%和3.34%。

【外汇】

--中国汇市：美指调整人民币早盘明显反弹，然市场情绪偏弱扭转颓势仍难

人民币兑美元即期早盘明显反弹，但波动区间异常狭窄，中间价大涨217点升破6.77元关口，因美元指数上周五大跌。交易员称，大行整数关口前适度提供美元流动性，向市场表明态度，客盘虽略偏购汇，但并无意挑战监管底线，短期汇价料低位盘整。

--离岸人民币：中国财政部20亿元人民币零售国债料于下月底发售--报载

据香港媒体报导，中国财政部20亿元人民币零售国债，料于11月底发售，银行界指认购对象主要为到期滚存的旧钱，因此相信仍会获足额认购。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比反弹至72.5%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比自上月的近一年低点明显反弹。尽管部分基金经理对A股短期前景仍持谨慎态度，但亦有部分基金经理转持乐观态度。

--中国新股：证监会核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过101亿元

中国证监会上周五核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过101亿元人民币。

--中国股市：沪综指小幅收跌，避险情绪升温多空围绕3,100点展开争夺

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开低走后震荡回升，受避险情绪升温影响，黄金股逆势上扬。上周大盘一度冲击前期高点，但受制于量能萎缩和热点持续性较差，以及技术性阻力明显，沪综指重回3,100点和年线附近，多空围绕此位置展开争夺。

--中国证券：上市公司前三季净利同比增2.93%，中小创增速较快--报载

中国证券报报导称，今年前三季度，中国A股上市公司整体净利润同比增长2.93%，其中超六成公司实现净利润同比增长；而中小板和创业板同期净利润增速继续明显领先主板。

--中港股业绩：中石油前三季净利同比跌逾九成，料全年净利将大幅下降

中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司公布，按国际会计准则，前三季度净利润17.31亿元人民币，同比大跌94.3%，受累于油气产品价格下降；公司并预计，若四季度油价延续低位运行，其全年净利同比将发生大幅下降。

--香港新股：中粮肉食公开发售部分不足额，由国际配售补足如期明天挂牌

中国猪肉企业--中粮肉食控股有限公司称，其价值近20亿港元的香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开发售部分未获得足额认购，需由国际配售补足，如期明天在联交所挂牌上市。

--中国个股：京东方拟在绵阳建第六代柔性面板生产线，总投资465亿元

中国最大液晶面板生产商--京东方公告称，近日已与四川绵阳市政府签署框架协议，京东方拟在绵阳建设一条第六代AMOLED（柔性）生产线，总投资465亿元人民币，绵阳方面将提供资金及政策性支持。

--中国个股：格力电器130亿收购案获股东会通过，配套融资被中小股东阻击

中国家用电器生产大厂--格力电器上周五召开的股东会出现戏剧化的一幕，其斥资130亿元人民币收购新能源资产计划勉强获股东会通过，但规模达100亿元的配套融资计划却被中小股东成功阻击。该公司股票周一临时停牌。

--中国个股：恒大集团四度举牌廊坊发展，重回第一大股东位置

中国区域性地产公司--廊坊发展公告称，恒大地产集团公司上周五增持廊坊发展5%股票，合计持有公司20%股份，重回第一大股东。这是恒大集团第四次触发举牌标准。

--中港个股：中国铁建注资20亿元人民币投资磁浮交通，已启动高速磁浮研发

中国大型基建公司中国铁建周一称，注资20亿元人民币组建中国首家磁浮交通投资建设公司--中铁磁浮交通投资建设有限公司，主要从事磁浮交通、单轨交通及其他新型交通项目的投资、研发、规划、技术服务等，这标志着中国磁浮正式产业化运营。

--中国个股：新疆城建拟资产重组置入智能纺织装备企业，估值103亿元

中国新疆城建（集团）股份有限公司公告，拟实施重大资产重组，置入一家智能纺织装备企业卓郎智能的100%股权，该企业估值为103亿元人民币，现有业务全部置出，置入置出资产差额部分，由新疆城建发行股份作为对价。

--香港个股：太古附属以1.7亿美元向可口可乐收购美国西北太平洋区经销资产