版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 09:44 BJT

香港热股：友邦保险盘初跌幅一度逾7%，因银联禁境外非经常项目保险支付

路透香港10月31日 - 以市值计全球第二大保险公司--友邦保险（AIA） 周一早盘初段跌幅扩至逾7%，因银联禁止境内居民境外购买非经常项目保险支付。

友邦保险盘初一度低探47.7港元，为三个半月低位。香港时间09:40，该股报47.95港元，跌6.71%；大市恒生指数 则跌0.62%。

中国银联国际上周六公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。 （完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐