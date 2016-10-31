香港热股：友邦保险盘初跌幅一度逾7%，因银联禁境外非经常项目保险支付

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月31日 - 以市值计全球第二大保险公司--友邦保险（AIA） 周一早盘初段跌幅扩至逾7%，因银联禁止境内居民境外购买非经常项目保险支付。
友邦保险盘初一度低探47.7港元，为三个半月低位。香港时间09:40，该股报47.95港元，跌6.71%；大市恒生指数 则跌0.62%。
中国银联国际上周六公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。 （完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。