日本个股：三菱日联金融拟收购共同基金管理业务--消息

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透东京10月31日 - 直接了解情况的消息人士周一表示，三菱日联金融集团 正在展开磋商，拟以大约100亿日圆(9,550万美元)从信金中央金库手中收购一个共同基金管理业务。
这家日本最大的银行业集团公司计划扩大服务于资产管理公司的业务，如基金管理和保管服务。
消息人士称，根据协议，三菱日联信托银行正在洽商收购Shinkin Trust Bank。该消息人士没有获授权公开讨论此事。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。