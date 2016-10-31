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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 09:53 BJT

日本个股：三菱日联金融拟收购共同基金管理业务--消息

路透东京10月31日 - 直接了解情况的消息人士周一表示，三菱日联金融集团 正在展开磋商，拟以大约100亿日圆(9,550万美元)从信金中央金库手中收购一个共同基金管理业务。

这家日本最大的银行业集团公司计划扩大服务于资产管理公司的业务，如基金管理和保管服务。

消息人士称，根据协议，三菱日联信托银行正在洽商收购Shinkin Trust Bank。该消息人士没有获授权公开讨论此事。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)

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