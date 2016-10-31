《汇市简讯》美元/日圆盘初升至104.94，出口商卖盘在上方等待

0139GMT * 美元/日圆盘初呈涨势，从惠灵顿市场的104.20升至104.94 * 日本进口商确认盘初强劲买盘，助推升势 * 日本出口商证实有卖单，从105.00开始进行 * 该水准一路向上有卖单，104.00左右有期权相关买盘 * 25亿美元执行价在104.00的期权到期，103.00有19亿美元期权到期 * 多数认为进入伦敦盘时将恢复淡静，利率差异仍为焦点(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)