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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 10:00 BJT

《汇市简讯》美元/日圆盘初升至104.94，出口商卖盘在上方等待

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    * 美元/日圆盘初呈涨势，从惠灵顿市场的104.20升至104.94
    * 日本进口商确认盘初强劲买盘，助推升势
    * 日本出口商证实有卖单，从105.00开始进行
    * 该水准一路向上有卖单，104.00左右有期权相关买盘
    * 25亿美元执行价在104.00的期权到期，103.00有19亿美元期权到期
    * 多数认为进入伦敦盘时将恢复淡静，利率差异仍为焦点(完)
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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