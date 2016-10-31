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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 10:09 BJT

全球金市：现货金持稳，市场焦点转向美联储会议

美国期金 小涨0.06%至每盎司1,277.60美元。

美元指数微升0.08%，报98.427。

亚洲股市周一开盘走势不稳，受美国联邦调查局(FBI)重启希拉里电邮调查影响 。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。

美联储本周将举行会议。而交易商持续认为联储料于12月的今年最后一次会议中再行升息，因美国经济在第三季创下两年来最快增速，大豆出口劲增和库存投资反弹，抵消了消费者支出增长的放缓。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 戴素萍/徐文焰)

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