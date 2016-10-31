全球金市：现货金持稳，市场焦点转向美联储会议

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
美国期金 小涨0.06%至每盎司1,277.60美元。
美元指数微升0.08%，报98.427。
亚洲股市周一开盘走势不稳，受美国联邦调查局(FBI)重启希拉里电邮调查影响 。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。
美联储本周将举行会议。而交易商持续认为联储料于12月的今年最后一次会议中再行升息，因美国经济在第三季创下两年来最快增速，大豆出口劲增和库存投资反弹，抵消了消费者支出增长的放缓。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 戴素萍/徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。