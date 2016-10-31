台湾汇市：台币兑美元早盘走升，因美元转弱及出口商进场抛售美元

路透台北10月31日 - 台币兑美元 周一盘初走扬，并再度升破31.600价位，主要受国际美元转弱及出口商持续进场大举抛汇带动。不过今日适逢公共假期，不少企业放假，交投冷清，成交量不大。

交易员并表示，今天是10月最后一个营业日，部分有上班出口商持续抛美元，且随着人民币止贬走升，促使台币继续走高。

〞大家都疯狂的丢(美金)，都没有人要捉啊。〞一位中型银行交易员说。

他指出，随着出口商持续大举抛出美元，早盘一度积极买入美元的外资态度也转趋观望，〞台币很强啊，31.550可能很快就升破了。〞

交易员普遍表示，今天不少企业没有上班，交投明显偏冷，在出口商大卖美元之际，外资一度积极买入美元，惟随股市跌幅缩减，外资汇出力道亦跟着减弱，且呈有买有卖的情况。

中国人民币兑美元 开盘报6.7702元，上日收报6.7810元

美元指数 跌至98.369，上周二曾触及近九个月高点99.119。

本地时间10:29，韩元兑美元 报1,146.2，上日收在1,144.9；台股加权指数 则跌0.63%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘水准一致；目前一个月美元/台币远汇 报31.553/31.570，上日收在31.645。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.500-31.700。

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