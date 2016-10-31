更正-离岸人民币：中国财政部20亿元人民币零售国债料于下月底发售--报载

(更正：标题“本月底”有误，请更正为“下月底”)

路透香港10月31日 - 据香港媒体周一报导，中国财政部20亿元人民币零售国债，料于11月底发售，银行界指认购对象主要为到期滚存的旧钱，因此相信仍会获足额认购。

据苹果日报报导，由财政部发行的20亿元两年期零售国债，初步估计11月底在香港开始发售，销售期至12月初。

尽管人民币近期加快贬值，投资前景暗淡，报导引述银行界人士指出，零售国债认购对象主要为到期滚存的旧钱，新资金应绝无仅有，若其票面息能靠近市场定存息率，相信仍会获足额认购，但不预期反应热烈。

目前市场上具竞争力的人币定存息率，一年期介乎3.2至3.35厘，业界指国债票面息要达3厘才具基本吸引力，但具体定价，相信会参考同年期机构投资者债券中标利率、市场人币定存息、内地国债孳息率及滙率贬速等因素。

是次乃财政部连续第八年在港发行零售债，亦是今年继第六批通胀挂鈎债及首批供长者认购的银色债于6、7月完成发行后，年内第三批面向公众的零售债。

中国财政部6月在香港发行的三年期70亿元人民币国债发行利率为2.9%，获2.48倍超额认购。交易人士认为这逊于市场预期在3%左右的水平，凸显了近期离岸人民币流动性泛滥、资产匮乏现状。 （完）