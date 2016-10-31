金属期市：伦铜月线料持平，期铝追随煤炭价格走高

上海期铝 触及两年多来最高水平，最新上涨2.3%报14,110元人民币，受到原物料煤炭价格大涨的带动。伦敦金属交易所(LME)期铝 也随之攀涨，月线有望创下2.7%涨幅。LME期铝 周一触及15个月高点每吨1,720美元，稍后回落。

日本9月工业生产迟滞，这是令人担忧的迹象，显示经济或许因消费者支出和出口疲弱而正在失去一些动能。

路透调查显示，中国10月官方制造业PMI预计持平上月，保持温和扩张态势 。

过去几个月煤炭价格出现前所未见的大涨，价格已比6月水准增加一倍多，这对嘉能可 和来宝集团 等动力煤最大交易商是重大利多。

澳洲力拓 周五称，已签署初步协议将其在几内亚Simandou项目中的持股出售给中铝矿业国际(Chinalco) 。这将推动该停滞已久的项目，开发全球最大尚未开采的铁矿石储量。 (完)

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