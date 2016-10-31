金属期市：伦铜月线料持平，期铝追随煤炭价格走高

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
上海期铝 触及两年多来最高水平，最新上涨2.3%报14,110元人民币，受到原物料煤炭价格大涨的带动。伦敦金属交易所(LME)期铝 也随之攀涨，月线有望创下2.7%涨幅。LME期铝 周一触及15个月高点每吨1,720美元，稍后回落。
日本9月工业生产迟滞，这是令人担忧的迹象，显示经济或许因消费者支出和出口疲弱而正在失去一些动能。
路透调查显示，中国10月官方制造业PMI预计持平上月，保持温和扩张态势 。
过去几个月煤炭价格出现前所未见的大涨，价格已比6月水准增加一倍多，这对嘉能可 和来宝集团 等动力煤最大交易商是重大利多。
澳洲力拓 周五称，已签署初步协议将其在几内亚Simandou项目中的持股出售给中铝矿业国际(Chinalco) 。这将推动该停滞已久的项目，开发全球最大尚未开采的铁矿石储量。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李婷仪 审校 徐文焰/于春红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。