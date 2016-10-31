澳新汇市：澳元持稳，新西兰元在美国大选不确定性罩顶下走跌

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
FBI进行调查的消息令美元大跌，美元指数 周一小幅下跌，尽管美国公布强于预期的经济成长数据，增添了美联储升息的理由。
“市场周五的表现显示出，与美联储政策相比，他们更加担心特朗普当选总统，”澳洲国民银行外汇策略部门全球联席主管Ray Attrill表示。
国内而言，分析师广泛预期澳洲央行在周二的月度政策会议上维持利率不变。
澳元兑新西兰元 周一上涨0.2%，兑日圆 亦上涨，但是兑欧元 和英镑 变动不大。
新西兰元兑美元 下滑0.2%至0.7152，继续在窄幅区间内交投。(完)
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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。