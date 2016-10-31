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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 10:43 BJT

澳新汇市：澳元持稳，新西兰元在美国大选不确定性罩顶下走跌

FBI进行调查的消息令美元大跌，美元指数 周一小幅下跌，尽管美国公布强于预期的经济成长数据，增添了美联储升息的理由。

“市场周五的表现显示出，与美联储政策相比，他们更加担心特朗普当选总统，”澳洲国民银行外汇策略部门全球联席主管Ray Attrill表示。

国内而言，分析师广泛预期澳洲央行在周二的月度政策会议上维持利率不变。

澳元兑新西兰元 周一上涨0.2%，兑日圆 亦上涨，但是兑欧元 和英镑 变动不大。

新西兰元兑美元 下滑0.2%至0.7152，继续在窄幅区间内交投。(完)

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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪)

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