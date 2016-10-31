版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 10:37 BJT

台湾股市：盘中触及近两周低位；台积电挫跌

路透台北10月31日 - 台湾股市周一跌至近两周低位，台积电 等权重股掼压大盘，亚股下跌亦打压人气。

0217GMT，加权股价指数 一度大跌0.75%至9,237.76，稍早触及9,194.48的低位，是10月18日以来最低。

电子类指数 最多跌0.8%，金融保险类指数 最多亦下滑0.8%。

台积电一度下挫1.1%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐