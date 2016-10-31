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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 10:47 BJT

标题新闻：新加坡9月银行业放贷总额从前月创下的九个月高点下滑，因制造业贷款减少--央行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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