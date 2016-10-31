台湾汇市：台币兑美元收升终止连二贬，出口商抛汇及韩元止跌带动

* 出口商续抛汇及韩元午后走扬，台币震荡收升 * 外资进出金额都不大，两者相抵后几近打平 * 台币一度升破31.500，但料此价位应不易升破 * 台币明日波动区间料在31.500-31.700 路透台北10月31日 - 台币兑美元 周一收升且终止连二贬。交易员表示，受到 出口商进场大举抛汇，及韩元午后一度止贬劲升等带动，台币震荡收升并创逾一周新高。 资深汇银人士指出，事实上，外资进出量都不大，两者相抵后几乎是轧平；午后台币一 度劲升，主因是今天亚币均走升，午后因〞唯贬〞的韩元瞬间由贬转升，带动台币进一步攻 高，〞韩元下午变升了，大家升的更凶啊。〞 〞好夸张喔，听说有出口商的大单，加上韩元大升，几个关键价被丢破之后，外资早 上买完后下午转成卖方了。〞一大型银行交易员说。 他表示，随外资由买转卖(美元)，美元跟着一路往下杀，惟成交量不大，〞今天毕竟很 薄，(美元)很容易就被杀下去了。〞 另一大型银行交易员则称，今天虽是公共假期，大多数企业放假，但部分出口商加班抛 售美元，激励台币走扬，〞早上出口商有进办公室把手上的美金丢一丢，中午就走了，下午 变得比较安静。〞 他并称，午后韩元一度大升且挑战1美元兑1,140韩元价位，台币受韩元升、外资加入抛 售美元行列激励，一举掼破31.500价位；惟随后因外商银行遭轧空而回补美元，使台币升幅 缩减。 多数新兴亚币周一小幅走高，因有报导称美国美国联邦调查局(FBI)将审查更多与希拉 里私人电子邮箱有关的邮件后，美元回落。 台湾股市周一小跌作收，加权股价指数 收跌0.18%至9,290.12点，盘中一度低见 9,194.48点，终场月线收高123.27点。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超27.86亿台币；连续四个交易 日 卖超共计140.05亿台币；上交易日为卖超8.61亿台币。累计10月共卖超18.83亿台币，终止 连四月买超。此 前卖超为五月的739.29亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.500-31.700。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较 上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.593/31.601，上日收在1 .645。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.580 31.639 31.470-31.665 31.660 4.46 6.50 司 元太外汇经纪公 31.579 31.638 31.482-31.660 31.660 2.21 3.88 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.010/0.030 美元/台币六个月期 -0.080/-0.050 -0.105/-0.065 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)