版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 17:37 BJT

台湾汇市：台币兑美元收升终止连二贬，出口商抛汇及韩元止跌带动

* 出口商续抛汇及韩元午后走扬，台币震荡收升
    * 外资进出金额都不大，两者相抵后几近打平
    * 台币一度升破31.500，但料此价位应不易升破
    * 台币明日波动区间料在31.500-31.700

    路透台北10月31日 - 台币兑美元 周一收升且终止连二贬。交易员表示，受到
出口商进场大举抛汇，及韩元午后一度止贬劲升等带动，台币震荡收升并创逾一周新高。
    
    资深汇银人士指出，事实上，外资进出量都不大，两者相抵后几乎是轧平；午后台币一
度劲升，主因是今天亚币均走升，午后因〞唯贬〞的韩元瞬间由贬转升，带动台币进一步攻
高，〞韩元下午变升了，大家升的更凶啊。〞
    
     〞好夸张喔，听说有出口商的大单，加上韩元大升，几个关键价被丢破之后，外资早
上买完后下午转成卖方了。〞一大型银行交易员说。
    
    他表示，随外资由买转卖(美元)，美元跟着一路往下杀，惟成交量不大，〞今天毕竟很
薄，(美元)很容易就被杀下去了。〞
       
    另一大型银行交易员则称，今天虽是公共假期，大多数企业放假，但部分出口商加班抛
售美元，激励台币走扬，〞早上出口商有进办公室把手上的美金丢一丢，中午就走了，下午
变得比较安静。〞
    
    他并称，午后韩元一度大升且挑战1美元兑1,140韩元价位，台币受韩元升、外资加入抛
售美元行列激励，一举掼破31.500价位；惟随后因外商银行遭轧空而回补美元，使台币升幅
缩减。
    
    多数新兴亚币周一小幅走高，因有报导称美国美国联邦调查局(FBI)将审查更多与希拉
里私人电子邮箱有关的邮件后，美元回落。 
        
    台湾股市周一小跌作收，加权股价指数 收跌0.18%至9,290.12点，盘中一度低见
9,194.48点，终场月线收高123.27点。 
    
    台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超27.86亿台币；连续四个交易 日
卖超共计140.05亿台币；上交易日为卖超8.61亿台币。累计10月共卖超18.83亿台币，终止
连四月买超。此 前卖超为五月的739.29亿台币。

    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.500-31.700。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较
上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.593/31.601，上日收在1
.645。
      
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选      
 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.580     31.639  31.470-31.665   31.660     4.46    6.50
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.579     31.638  31.482-31.660   31.660     2.21    3.88
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.020/0.030                0.010/0.030
 美元/台币六个月期        -0.080/-0.050              -0.105/-0.065
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐