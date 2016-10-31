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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 10:59 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元亚洲时段获得买盘，但技术信号偏负面

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    * 澳元/新西兰元亚洲时段上涨0.3%，新西兰元受月底资金流动影响
    * 若收于20日移动均值1.0648下方，则形成1.0755/60双顶--趋势向
下
    * 初步目标为测试1.0562，为9/10月升势的38.2%回档位
    * 纽约时段低位1.0600和5日、10日以及20日移动均值区域1.0646/51
构成初步支撑位/阻力位(完)
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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