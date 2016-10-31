《汇市简讯》澳元/新西兰元亚洲时段获得买盘，但技术信号偏负面

0251GMT * 澳元/新西兰元亚洲时段上涨0.3%，新西兰元受月底资金流动影响 * 若收于20日移动均值1.0648下方，则形成1.0755/60双顶--趋势向 下 * 初步目标为测试1.0562，为9/10月升势的38.2%回档位 * 纽约时段低位1.0600和5日、10日以及20日移动均值区域1.0646/51 构成初步支撑位/阻力位(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)