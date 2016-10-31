香港新股：中粮肉食公开发售部分不足额，由国际配售补足如期明天挂牌

路透香港10月31日 - 中国猪肉企业--中粮肉食控股有限公司 周一称，其价值近20亿港元的香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开发售部分未获得足额认购，需由国际配售补足，如期明天在联交所挂牌上市。

据公告，中粮肉食IPO公开发售部分录得约4,156万股认购，相当于可供认购总数的43%，而国际配售部分则获得适度超额认购，因此公开发售的5,600万股股份重新分配至国际配售。

中粮肉食招股价定为每股2港元，为招股价区间低端，发售约9.756亿股新股，集资19.5亿港元。公司表示，假设超额配股权未获行使，本次IPO集资净额估计约18.45亿港元。

三名基石投资者--巴西肉食出口商BRF S.A. 子公司BRF GmbH、中国人寿集团及中国人寿富兰克林以及海尔集团在中粮肉食的持股比例分别为1.99%、2.98%及5.71%，认购金额合共8.3亿港元。

中粮肉食为中国中粮集团旗下的垂直综合猪肉企业，现有股东还包括MIY（一间由三菱 、伊藤火腿及米久持股的公司）、KKR、霸菱、淡马锡及Boyu。该公司在中国生猪养殖市场排名第四，2015年度收益50.6亿元人民币，净利1.5亿元。

中粮肉食明天在联交所挂牌上市，联席保荐人为摩根士丹利 以及摩根大通 。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)