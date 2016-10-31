韩国金融市场：韩元和韩股小幅下跌，受政治危机加深疑虑拖累

临近中午，外资买超207亿韩元(1,808万美元)韩股。 韩进海运 最多涨30%，韩国周一表示，计划设立官方支持 的船运融资公司，初始资本1万亿韩元(8.7173亿美元)，旨在帮助改善该 国船运公司的财务状况。 SK海力士 跌逾2%。 下跌股和上涨股分别为669家和154家。 12月三年期公债期货 涨0.02点至110.27。 0227GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,145.9 1,144.9 日圆/韩元 10.9270/60 10.9454 韩国公债期货 * 110.27 110.25 韩国综合股价指数 2,011.16 2,019.42 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 郑茵/张涛/李爽 审校 张若琪/于春红/白云)