LME年会：俄罗斯Nornickel认为，资本支出下降影响全球镍产量

路透莫斯科10月31日 - 俄罗斯矿业巨擘Nornickel 的战略营销主管Anton Berlin表示，过去几年全球镍行业的资本支出下滑，将会影响到未来产量，并支撑该金属的价格。

指标伦敦金属交易所(LME)期镍 自2月所及低点上升了37%，报每吨10,431美元，受益于菲律宾矿场关闭以及印尼镍矿石出口禁令的影响。

Berlin相信，镍价格仍被严重低估。

“我们知道，很长时间以来没有人投入资本进行扩产，最近几年的产量一直没有变化，而消费却在上升。与此同时市场信心应该会发生改变，”Berlin对路透表示。

“矿业的特性就是，如果没有资金投资，产量就会开始下滑，”他在LME年会前表示，这场全球金属行业的年度会议将于本周展开。

Berlin表示，对于印尼或将放宽禁令，以及菲律宾还会有多少个矿场因环保审核而关闭之不确定性的担忧，已使得价格波动愈加剧烈，相关影响将持续至情势明朗为止。

“至于菲律宾，市场无法全然了解当地状况。审核仍将持续，市场不清楚那显示了何种意义。每年约17.7万吨镍产量面临风险。但审核显示了什么？(违反环保的)问题严重吗？”

Nornickel 2015年产镍266,406吨，成为全球第二大镍生产商，仅次于巴西淡水河谷 。

Nornickel也生产钴，不过并未公布产量数据。钴是生产车用锂电池的重要元素。

电动汽车的需求上升，料令钴的前景看好，但Berlin表示，很难给出预估，因为电动汽车的钴用量变动非常大。

他表示，Nornickel的钴产量大致与其未来几年的主要产出动态相关。(完) (编译 郑茵/陈宗琦；审校 高琦/李婷仪)