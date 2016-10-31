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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 11:36 BJT

标题新闻：马来西亚10月1-31日棕榈油出口较前月下降6.4%至1,288,894吨--ITS

注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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