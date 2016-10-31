香港房地产：9月私人住宅楼价按月升2.8%，反弹力度为六个月最大

路透香港10月31日 - 香港差饷物业估价署周一发表的临时数字显示，9月全港私人住宅楼价指数按月上升2.8%，连续六个月回升且涨幅为这期间最大；大型单位楼价升幅紧追中小型单位。

综合今年首九个月的楼价累计升3.7%，倘再涨3.5%便重回去年9月的历史高位。

9月住宅楼价指数按月升幅比8月调整后的2%加快，月内租金指数亦连升五个月，按月涨0.83%，低于8月调整后1%的升幅。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，最新楼价指数符合预期，因数据反映之前的成交。近月市况回暖，尤其是一手住宅，一手成交畅旺及英国脱欧后影响不大，而现时本港经济仍然稳健，这都加强买家信心及入市动力。

他相信，10月份的楼价指数仍将继续上升，到11-12月份才会收窄。

美国加息时间一延再延，资金流入带动本港楼市成交畅旺。土地注册处数据显示，9月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数创出四年新高，按月及按年分别上升34.4%和83.6%；一手住宅市场畅旺带动二手市场转趋活跃。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价9月按月分别升2.65%、2.9%和2.4%；至于大面积单位月内楼价升幅显着扩大，升幅紧追过去一直领先的中型单位，D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）按月升幅分别2.5%及2.4%。

租金方面，9月整体私人住宅租金升幅略放缓至0.83%；A、B及C类住宅租金平均上扬0.87%，D、E类单位租金则升0.2%。

政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计截至10月23日香港住宅楼价在过去四星期累积升约4.7%，比去年9月的历史高位低1.9%。（完）

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