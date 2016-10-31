中国汇市：美指调整人民币早盘明显反弹，然市场情绪偏弱扭转颓势仍难

* 人民币早盘明显反弹，但波动区间异常狭窄

* 中间价大涨217点升破6.77元关口

* 美国大选添变数美指反弹遇阻，缓和人民币贬值压力

* 大行继续适度提供美元流动性，满足客盘购汇需求

* 短期汇价料低位盘整

路透上海10月31日 - 人民币兑美元即期 周一早盘明显反弹，但波动区间异常狭窄，中间价大涨217点升破6.77元关口，因美元指数上周五大跌。交易员称，大行整数关口前适度提供美元流动性，向市场表明态度，客盘虽略偏购汇，但并无意挑战监管底线，短期汇价料低位盘整。

他们并指出，美国大选变数令美元指数反弹遇阻，这也缓和了人民币贬值压力，但周末外管局收紧结售汇逆差传言，以及中国银联停止资本项下保险支付说法也反应市场情绪仍较为脆弱，人民币短期要扭转颓势也面临较大困难。

“银联支付限制等会对大家心理造成一定影响，但更大的还是‘邮件门’吧，美指可能会因此有一定下调，对CNY来说，已经有部分头寸开始转空（美元）了。”一中资行交易员称。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.7696元,上日收报6.7795元，夜盘终报6.781元。今日人民币兑美元中间价 报6.7641元，上日中间价为6.7858元。人民币兑美元即期成交额 为131.43亿美元，上日半日为121.24亿美元。

中国外汇管理局周五晚间在网站上发布声明称，近期有关外管局要求部分商业银行采取适当措施，收窄结售汇逆差的报道“不准确”。声明还称，外管局要求银行遵守现行外汇管理规定，切实履行展业自律要求，加强真实性合规性审核。

中国银联国际周六公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。

中国央行货币政策委员会委员樊纲表示，中国不要再实行固定汇率，也不要再盯住美元，甚至也不要再盯住“一篮子”货币，要重点关注影响人民币汇率的三大因素。

全球汇市方面，美元周一处于守势，因美国联邦调查局(FBI)对民主党总统候选人希拉里的邮件使用情况发起新的调查，动摇了市场对于她将赢得总统选举的信心。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9455元, 上日尾盘为6.951元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7799元, 上一交易日尾盘报6.7846元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7698，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4219、6.4558和8.2485。