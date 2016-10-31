香港个股：太古附属以1.7亿美元向可口可乐收购美国西北太平洋区经销资产

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月31日 - 香港大型综合企业--太古股份 周一宣布，旗下美国太古可口可乐与可口可乐公司 签订买卖协议，以约1.7亿美元向后者收购一批位于美国几个州份的经销及生产资产，预期交易将于2017年完成。
公司的声明称，根据买卖协议，美国太古可口可乐购买的经销及生产资产，此等资产位于或涉及华盛顿州、俄勒冈州及爱达荷州（包括华盛顿州西雅图市及斯波坎市，以及俄勒冈州波特兰市）。
此外，美国太古可口可乐将按季向可口可乐支付分装瓶商费用，估计约为790万美元。
是次收购的资产于2015年度的应占销售收益约4.94亿美元。美国太古可口可乐同期的销售收益约7.7亿美元。
太古表示，交易将使美国太古可口可乐扩大其专营区域，而其美国专营区域覆盖的人口约由1,900万增至2,860万。
太古早盘收平于80.5港元，大盘恒生指数 小升0.13%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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