中国货币市场：公开市场助力资金面改善，跨月之际非银融入稍难

路透北京10月31日 - 中国银行间市场周一资金面继续改善，央行公开市场连续净投放助益流动性缓解， 大行融出增加，主要回购利率略有下行；虽然跨月之际部分非银机构融入稍有难度，但总体偏松格局下平仓亦 难度不大。 交易员表示，在前期导致资金紧张的因素逐渐消退后，短期流动性亦将逐步改善，不过在汇率和降杠杆的 约束下，整体资金紧平衡态势将延续。 华东一银行交易员说，“今天好多了，现在市场上没那么紧了，大行出的不少，但感觉似乎只有工行在唱 独角戏（在大量融出），不过大部分机构都平了，公开市场也有帮助吧。” 另据华南一券商交易员表示，央行公开市场连续净投放累积效应显现，资金面进一步好转，不过今天正好 跨月，部分非银机构融入相对困难。 “一些银行可能没法给非银出钱，因为月末一些风险资产的要求吧，不过只是比往常困难一点点，但影响 不会特别大，整体松的话都没什么问题。”他说。 中国央行公开市场今日共进行1,900亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿元，28 天期200亿元。加上顺延今日到期的59亿元央票，据此计算，单日将净投放1,059亿元。 据路透统计，本周公开市场共有7,000亿元逆回购到期，其中今日到期量900亿元；另外，上周六(29日)到 期的59亿元央票，资金将顺延至今日到账。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2804 2.3282 -4.78 七天 2.6332 2.5849 +4.83 14天 2.8617 3.0623 -20.06 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0050 8.4850 -448.00 七天 3.4300 4.0000 -57.00 14天 3.2000 3.3000 -10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3100 2.4000 -9.00 七天 3.0000 3.0000 +0.00 14天 3.0000 3.4300 -43.00 Shibor 其中:隔夜 2.2530 2.2540 -0.10 七天 2.4180 2.4150 +0.30 三个月 2.8233 2.8221 +0.12 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)