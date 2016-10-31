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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 12:19 BJT

中国货币市场：公开市场助力资金面改善，跨月之际非银融入稍难

路透北京10月31日 - 中国银行间市场周一资金面继续改善，央行公开市场连续净投放助益流动性缓解，
大行融出增加，主要回购利率略有下行；虽然跨月之际部分非银机构融入稍有难度，但总体偏松格局下平仓亦
难度不大。
    
    交易员表示，在前期导致资金紧张的因素逐渐消退后，短期流动性亦将逐步改善，不过在汇率和降杠杆的
约束下，整体资金紧平衡态势将延续。
    
    华东一银行交易员说，“今天好多了，现在市场上没那么紧了，大行出的不少，但感觉似乎只有工行在唱
独角戏（在大量融出），不过大部分机构都平了，公开市场也有帮助吧。”
    
    另据华南一券商交易员表示，央行公开市场连续净投放累积效应显现，资金面进一步好转，不过今天正好
跨月，部分非银机构融入相对困难。
    
    “一些银行可能没法给非银出钱，因为月末一些风险资产的要求吧，不过只是比往常困难一点点，但影响
不会特别大，整体松的话都没什么问题。”他说。
    
    中国央行公开市场今日共进行1,900亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿元，28
天期200亿元。加上顺延今日到期的59亿元央票，据此计算，单日将净投放1,059亿元。

    据路透统计，本周公开市场共有7,000亿元逆回购到期，其中今日到期量900亿元；另外，上周六(29日)到
期的59亿元央票，资金将顺延至今日到账。 
    
     
    以下为主要货币市场利率报价：      

 北京时间12:12                今日(%)  上日(%)  变动(bp
                                                )
 质押式回购加权平均利率                                
  其中:隔夜                    2.2804   2.3282    -4.78
      七天                     2.6332   2.5849    +4.83
                                                
      14天                     2.8617   3.0623   -20.06
                                                
 上海证交所质押式回购利率                              
  其中:隔夜                    4.0050   8.4850  -448.00
                                                
      七天                     3.4300   4.0000   -57.00
                                                
      14天                     3.2000   3.3000   -10.00
                                                
 回购定盘利率                                          
  其中:隔夜                    2.3100   2.4000    -9.00
                                                
      七天                     3.0000   3.0000    +0.00
                                                
      14天                     3.0000   3.4300   -43.00
                                                
 Shibor                                                
  其中:隔夜                    2.2530   2.2540    -0.10
                                                
       七天                    2.4180   2.4150    +0.30
                                                
       三个月                  2.8233   2.8221    +0.12
                                                
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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