中国债市动态：现券收益率及IRS同步小涨，资金面略改善但预期仍谨慎

路透上海10月31日 - 中国银行间债市现券收益率及利率互换周一均小幅上行，国债期货同步走弱。交易员表示，月末最后一天虽然央行公开市场继续逾千亿投放支援流动性，但资金面整体仍未脱离紧平衡格局，而上周政治局会议关于抑制资产泡沫的表态，令机构对未来预期仍偏谨慎。

他并表示，短期仍需继续观察资金面改善状况，预计短期现券维持弱势振荡概率较大。

“现券（收益率）和互换都在上吧，幅度大概1.5-2个基点左右，”华北一银行交易员表示，现在资金没有上周那么紧张，但是感觉价格还是挺贵，估计短期资金成本下行的可能性并不大。

他并解释称，因为监管层抑制资产泡沫的意图很明显，感觉货币政策会因此偏向保守，预计短期现券收益率缺乏继续下行的动力，反而上行的压力会比较大。

中共中央政治局上周五召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。

上海一银行交易员表示，现在就看人民币汇率走势以及下个月资金面状况如何了，如果资金继续持续偏紧的话，短债的压力就会比较大，特别是年底临近叠加外汇占款流出的话，风险就会进一步加剧。

“利率债长债问题不大，收益率上去，就会有人出来买的，短债特别是信用债，可能后面会很惨烈，”他称。

央行公开市场今日共进行1,900亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿元，28天期200亿元。加上顺延今日到期的59亿元央票，据此计算，单日将净投放1,059亿元。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1400%/3.1300%，上日尾盘为3.1150%/3.1100%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.7275%/2.7150%，上日尾盘在2.70%/2.69%。