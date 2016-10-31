路透基点：凯雷投资已筹措6.3亿美元贷款用于收购VXI多数股权--TRLPC

路透香港10月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，凯雷 投资集团(Carlyle Group)已筹措6.3亿美元贷款，以支持其收购商业流程 外包企业VXI Global Solutions的多数股权。 中国银行、招商银行和中国信托商业银行是此次融资的牵头行兼簿记 行，分别承贷总金额的三分之一。 一名消息人士称，该笔五年期贷款包括杠杆率为五倍的6亿美元定期 贷款，以及杠杆率为0.25倍的3,000万美元循环贷款。综合收益定价在400 -500基点区间。 该笔贷款预计将在接下来几周进行提款。 消息人士指，凯雷投资买下了VXI逾70%的股权。 VXI之前名为Multi-Cultural Marketing，成立于1998年。2013年贝 恩资本(Bain Capital)对该公司进行了少数投资，目前该公司在全球34个 地点开展业务。(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)