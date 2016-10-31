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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 12:46 BJT

路透基点：凯雷投资已筹措6.3亿美元贷款用于收购VXI多数股权--TRLPC

路透香港10月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，凯雷
投资集团(Carlyle Group)已筹措6.3亿美元贷款，以支持其收购商业流程
外包企业VXI Global Solutions的多数股权。
 
    中国银行、招商银行和中国信托商业银行是此次融资的牵头行兼簿记
行，分别承贷总金额的三分之一。
    
    一名消息人士称，该笔五年期贷款包括杠杆率为五倍的6亿美元定期
贷款，以及杠杆率为0.25倍的3,000万美元循环贷款。综合收益定价在400
-500基点区间。
 
    该笔贷款预计将在接下来几周进行提款。
    
    消息人士指，凯雷投资买下了VXI逾70%的股权。
    
    VXI之前名为Multi-Cultural Marketing，成立于1998年。2013年贝
恩资本(Bain Capital)对该公司进行了少数投资，目前该公司在全球34个
地点开展业务。(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 徐文焰)

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