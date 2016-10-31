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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 12:47 BJT

标题新闻：德国大众人力主管称，向电动汽车转变料致未来数年裁员达五位数--法兰克福汇报

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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