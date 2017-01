路透10月31日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间 ;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 10/31/2016 11:30 SO.N Q3 2016 Southern Co 10/31/2016 11:30 ZBH.N Q3 2016 Zimmer Biomet Holdings Inc 10/31/2016 BMO CAH.N Q1 2017 Cardinal Health Inc 10/31/2016 BMO L.N Q3 2016 Loews Corp 10/31/2016 BMO ROP.N Q3 2016 Roper Technologies Inc 10/31/2016 BMO AMG.N Q3 2016 Affiliated Managers Group Inc 10/31/2016 BMO WMB.N Q3 2016 Williams Companies Inc 10/31/2016 BMO NEE.N Q3 2016 NextEra Energy Inc 10/31/2016 BMO PEG.N Q3 2016 Public Service Enterprise Group Inc 10/31/2016 BMO D.N Q3 2016 Dominion Resources Inc 10/31/2016(估计) BMO MYL.OQ Q3 2016 Mylan NV 10/31/2016 AMC APC.N Q3 2016 Anadarko Petroleum Corp 10/31/2016 AMC GGP.N Q3 2016 General Growth Properties Inc 10/31/2016 AMC TSO.N Q3 2016 Tesoro Corp 10/31/2016 AMC VNO.N Q3 2016 Vornado Realty Trust 11/1/2016 NTS PFE.N Q3 2016 辉瑞 11/1/2016 11:00 DISCA.OQ Q3 2016 Discovery Communications Inc 11/1/2016 12:00 K.N Q3 2016 Kellogg Co 11/1/2016 BMO XYL.N Q3 2016 Xylem Inc 11/1/2016 BMO FIS.N Q3 2016 Fidelity National Information Services Inc 11/1/2016 BMO ETN.N Q3 2016 Eaton Corporation PLC 11/1/2016 BMO MOS.N Q3 2016 美盛(Mosaic) 11/1/2016 BMO PBI.N Q3 2016 Pitney Bowes Inc 11/1/2016 BMO HCP.N Q3 2016 HCP Inc 11/1/2016 BMO TAP.N Q3 2016 Molson Coors Brewing Co 11/1/2016 BMO OXY.N Q3 2016 西方石油(Occidental Petroleum) 11/1/2016 BMO ICE.N Q3 2016 洲际交易所(ICE) 11/1/2016 BMO AEP.N Q3 2016 American Electric Power Company Inc 11/1/2016 BMO EMR.N Q4 2016 Emerson Electric Co 11/1/2016 BMO AME.N Q3 2016 Ametek Inc 11/1/2016 BMO LYB.N Q3 2016 LyondellBasell Industries NV 11/1/2016 BMO HRS.N Q1 2017 Harris Corp 11/1/2016 BMO COH.N Q1 2017 蔻驰(Coach) 11/1/2016 BMO ADM.N Q3 2016 Archer Daniels Midland Co 11/1/2016 BMO MLM.N Q3 2016 Martin Marietta Materials Inc 11/1/2016 BMO ECL.N Q3 2016 Ecolab Inc 11/1/2016 BMO IRM.N Q3 2016 Iron Mountain Inc 11/1/2016 BMO NI.N Q3 2016 NiSource Inc 11/1/2016 BMO PPL.N Q3 2016 PPL Corp 11/1/2016 AMC DVN.N Q3 2016 Devon Energy Corp 11/1/2016 AMC OKE.N Q3 2016 ONEOK Inc 11/1/2016 AMC EIX.N Q3 2016 Edison International 11/1/2016 AMC EA.OQ Q2 2017 艺电(Electronic Arts) 11/1/2016 AMC DNB.N Q3 2016 邓白氏(D&B) 11/1/2016 AMC NBL.N Q3 2016 Noble Energy Inc 11/1/2016 AMC NFX.N Q3 2016 Newfield Exploration Co 11/1/2016 AMC FTR.OQ Q3 2016 Frontier Communications Corp 11/1/2016 AMC GILD.OQ Q3 2016 Gilead Sciences Inc 11/1/2016 AMC ILMN.OQ Q3 2016 Illumina Inc 11/1/2016 AMC VRSK.OQ Q3 2016 Verisk Analytics Inc 11/1/2016 20:00 WU.N Q3 2016 西联汇款 11/1/2016 AMC PXD.N Q3 2016 Pioneer Natural Resources Co 11/1/2016 AMC CERN.OQ Q3 2016 Cerner Corp 11/2/2016 10:00 ANTM.N Q3 2016 Anthem Inc 11/2/2016 NTS EQIX.OQ Q3 2016 Equinix Inc 11/2/2016 BMO DLPH.N Q3 2016 Delphi Automotive PLC 11/2/2016 12:30 SRE.N Q3 2016 Sempra Energy 11/2/2016 BMO TGNA.N Q3 2016 Tegna Inc 11/2/2016 BMO VMC.N Q3 2016 Vulcan Materials Co 11/2/2016 BMO ES.N Q3 2016 Eversource Energy 11/2/2016 BMO ADP.OQ Q1 2017 Automatic Data Processing Inc 11/2/2016 BMO HCN.N Q3 2016 Welltower Inc 11/2/2016 BMO ZTS.N Q3 2016 Zoetis Inc 11/2/2016 BMO HST.N Q3 2016 Host Hotels & Resorts Inc 11/2/2016 BMO TEL.N Q4 2016 TE Connectivity Ltd 11/2/2016 BMO CLX.N Q1 2017 Clorox Co 11/2/2016 BMO EL.N Q1 2017 雅诗兰黛(Estee Lauder) 11/2/2016 BMO SE.N Q3 2016 Spectra Energy Corp 11/2/2016 BMO ABC.N Q4 2016 AmerisourceBergen Corp 11/2/2016 BMO TWX.N Q3 2016 时代华纳 11/2/2016 BMO HSIC.OQ Q3 2016 Henry Schein Inc 11/2/2016 BMO AGN.N Q3 2016 艾尔建(Allergan) 11/2/2016 AMC CTL.N Q3 2016 CenturyLink Inc 11/2/2016 AMC ALL.N Q3 2016 The Allstate Corporation 11/2/2016 AMC XEC.N Q3 2016 Cimarex Energy Co 11/2/2016 AMC DVA.N Q3 2016 DaVita Inc 11/2/2016 20:00 FOXA.OQ Q1 2017 21世纪福斯(福克斯) 11/2/2016 AMC WFM.OQ Q4 2016 Whole Foods Market Inc 11/2/2016 AMC FSLR.OQ Q3 2016 First Solar Inc 11/2/2016 AMC MET.N Q3 2016 美国大都会人寿保险公司(MetLife) 11/2/2016 AMC LNC.N Q3 2016 Lincoln National Corp 11/2/2016 AMC RIG.N Q3 2016 Transocean Ltd 11/2/2016 AMC HOLX.OQ Q4 2016 Hologic Inc 11/2/2016 AMC CF.N Q3 2016 CF Industries Holdings Inc 11/2/2016 AMC FRT.N Q3 2016 Federal Realty Investment Trust 11/2/2016 AMC AIG.N Q3 2016 美国国际集团(AIG) 11/2/2016 AMC FMC.N Q3 2016 FMC Corp 11/2/2016 AMC FB.OQ Q3 2016 Facebook Inc 11/2/2016 AMC MRO.N Q3 2016 Marathon Oil Corp 11/2/2016 AMC AWK.N Q3 2016 American Water Works Company Inc 11/2/2016 AMC PRU.N Q3 2016 美国保德信金融集团 11/2/2016 AMC QCOM.OQ Q4 2016 高通 11/3/2016 12:00 APA.N Q3 2016 Apache Corp 11/3/2016 12:00 HAR.N Q1 2017 Harman International Industries Inc 11/3/2016 12:00 CHTR.OQ Q3 2016 Charter Communications Inc 11/3/2016 BMO PNW.N Q3 2016 Pinnacle West Capital Corp 11/3/2016 BMO CHK.N Q3 2016 Chesapeake Energy Corp 11/3/2016 BMO LVLT.N Q3 2016 Level 3 Communications Inc 11/3/2016 BMO BDX.N Q4 2016 Becton Dickinson and Co 11/3/2016(估计) BMO LUK.N Q3 2016 Leucadia National Corp 11/3/2016 BMO CI.N Q3 2016 Cigna Corp 11/3/2016 BMO BLL.N Q3 2016 Ball Corp 11/3/2016 BMO SPGI.N Q3 2016 S&P Global Inc 11/3/2016 BMO PGR.N Q3 2016 Progressive Corp 11/3/2016(估计) BMO CHD.N Q3 2016 Church & Dwight Co Inc 11/3/2016 BMO PWR.N Q3 2016 Quanta Services Inc 11/3/2016 AMC FLR.N Q3 2016 Fluor Corp 11/3/2016 AMC MTD.N Q3 2016 Mettler-Toledo International Inc 11/3/2016 AMC MNST.OQ Q3 2016 Monster Beverage Corp 11/3/2016 AMC KHC.OQ Q3 2016 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) 11/3/2016 AMC SWKS.OQ Q4 2016 Skyworks Solutions Inc 11/3/2016 AMC EOG.N Q3 2016 EOG Resources Inc 11/3/2016 AMC SBUX.OQ Q4 2016 星巴克 11/3/2016 AMC MSI.N Q3 2016 摩托罗拉解决方案 11/3/2016 AMC MHK.N Q3 2016 Mohawk Industries Inc 11/3/2016 AMC SYMC.OQ Q2 2017 赛门铁克(Symantec) 11/3/2016 20:00 QRVO.OQ Q2 2017 Qorvo Inc 11/3/2016 AMC ED.N Q3 2016 Consolidated Edison Inc 11/3/2016 AMC ATVI.OQ Q3 2016 Activision Blizzard Inc 11/3/2016 AMC CBS.N Q3 2016 CBS Corp 11/3/2016 AMC LNT.N Q3 2016 Alliant Energy Corp 11/3/2016 11:00 DUK.N Q3 2016 Duke Energy Corp 11/4/2016 11:30 HUM.N Q3 2016 Humana Inc 11/4/2016 BMO REGN.OQ Q3 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 11/4/2016 BMO PCG.N Q3 2016 PG&E Corp 11/4/2016 BMO CNP.N Q3 2016 CenterPoint Energy Inc 11/4/2016 BMO NRG.N Q3 2016 NRG Energy Inc 11/4/2016 BMO AES.N Q3 2016 AES Corp 11/4/2016 BMO XRAY.OQ Q3 2016 Dentsply Sirona Inc 11/4/2016 BMO FE.N Q3 2016 FirstEnergy Corp 11/4/2016 AMC BRKa.N Q3 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 11/4/2016(估计) AMC AEE.N Q3 2016 Ameren Corp 11/4/2016 AMC MCHP.OQ Q2 2017 Microchip Technology Inc 11/7/2016 BMO WRK.N Q4 2016 WestRock Co 11/7/2016 BMO ROK.N Q4 2016 Rockwell Automation Inc 11/7/2016 BMO SNI.OQ Q3 2016 Scripps Networks Interactive Inc 11/7/2016 BMO CTSH.OQ Q3 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 11/7/2016 BMO SYY.N Q1 2017 Sysco Corp 11/7/2016 AMC IFF.N Q3 2016 International Flavors & Fragrances Inc 11/7/2016 21:00 PCLN.OQ Q3 2016 Priceline Group Inc 11/7/2016 AMC NWSA.OQ Q1 2017 新闻集团 11/7/2016 AMC ALB.N Q3 2016 Albemarle Corp 11/7/2016 AMC PKI.N Q3 2016 PerkinElmer Inc 11/7/2016 AMC MAR.OQ Q3 2016 万豪国际(Marriott International) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖;审校 杜明霞)