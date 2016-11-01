欧洲经济指标预测--11月1日-11月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月31日当周 11月1日(二) 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- -3.0% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 53.8 53.2 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 54.5 55.4 11月2日(三) 0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 10月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +5.0% +5.3% 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 51.4 51.0 0850 法国Markit制造业PMI 10月 51.3 51.3 0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 55.1 55.1 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 减少0.1 增加0.1 未经季节调整失业人数(万人) 256 260.8 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 268.0 0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 53.3 53.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 51.8 52.3 11月3日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负15 0900 意大利失业率 9月 11.4% 11.4% 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 52.4 52.6 1000 欧元区失业率 9月 10.0% 10.1% 1200 英国央行利率决定 11月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 11月4日(五) 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 51.5 50.7 0850 法国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1 综合PMI 52.2 52.2 0855 德国Markit服务业PMI 10月 54.1 54.1 综合PMI 55.1 55.1 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 53.5 53.5 综合PMI 53.7 53.7 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) -1.8% -2.1% 11月7日当周 11月7日(一) 0700 德国工业订单(较前月) 9月 -- +1.0% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.2% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) 截至10月的三个月 -- +5.8% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 正8.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.6% 11月8日(二) 0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.4% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.3% 0700 德国工业生产(较前月) 9月 -- +2.5% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -- +5.4% 进口(较前月) -- +3.0% 贸易收支(亿欧元) -- 顺差222 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字960 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 赤字21 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差42.6 进口(亿欧元) -- 423.3 出口(亿欧元) -- 380.7 0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- -0.4% (较上年同期) -- +0.7% 制造业产出(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)