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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 13:51 BJT

《全球汇市》美元脱离近期高位，FBI行动让美国总统选举产生不确定性

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0971  1.0983  -0.11  +1.02  1.0860
    美元/日圆            104.74  104.69  +0.05 -12.93  120.30
    欧元/日圆         114.90  115.03  -0.11 -11.93  130.47
    美元/瑞郎            0.9874  0.9880  -0.06  -1.44  1.0018
    英镑/美元            1.2194  1.2180  +0.11 -17.26  1.4738
    美元/加元            1.3396  1.3397  -0.01  -3.20  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7788  6.7826  -0.06  +3.21  6.5680
    澳元/美元            0.7614  0.7595  +0.25  +4.66  0.7275
    新西兰元/美元        0.7153  0.7160  -0.10  +4.81  0.6825
    澳元/日圆         79.730  79.590  +0.18  -9.00  87.620
    新西兰元/日圆     74.890  75.030  -0.19  -8.65  81.980
    英镑/日圆         127.71  127.55  +0.13 -27.94  177.22
    澳元/新西兰元     1.0637  1.0596  +0.39  -0.25  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/于春红/张若琪/杜明霞/汪红英/王颖/王洋)

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