新兴汇市：多数亚币小涨因美元走跌，但月线料将收低

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.72 104.70 -0.02 +14.88 120.30 坡元 1.3908 1.3918 +0.07 +1.92 1.4175 台币 31.521 31.639 +0.37 +4.90 33.066 韩元 1139.80 1144.90 +0.45 +3.08 1174.95 泰铢 34.96 35.05 +0.26 +3.03 36.02 *菲律宾披索 48.41 48.41 +0.00 -3.11 46.90 印尼卢比 13045.00 13048.00 +0.02 +5.67 13785.00 *印度卢比 66.79 66.79 +0.00 -0.96 66.15 马币 4.1950 4.1970 +0.05 +2.26 4.2900 人民币 6.7693 6.7810 +0.17 -4.09 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 * 印度和菲律宾金融市场休市。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/白云/张若琪 审校 蔡美珍/于春红/王兴亚)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。