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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 13:59 BJT

新兴汇市：多数亚币小涨因美元走跌，但月线料将收低

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.72    104.70   -0.02  +14.88    120.30
    坡元            1.3908    1.3918   +0.07   +1.92    1.4175
    台币          31.521    31.639   +0.37   +4.90    33.066
    韩元           1139.80   1144.90   +0.45   +3.08   1174.95
    泰铢             34.96     35.05   +0.26   +3.03     36.02
    *菲律宾披索      48.41     48.41   +0.00   -3.11     46.90
    印尼卢比      13045.00  13048.00   +0.02   +5.67  13785.00
    *印度卢比      66.79     66.79   +0.00   -0.96     66.15
    马币            4.1950    4.1970   +0.05   +2.26    4.2900
    人民币          6.7693    6.7810   +0.17   -4.09    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。
  * 印度和菲律宾金融市场休市。 (完)
   
        
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 (编译 刘秀红/杜明霞/白云/张若琪 审校 蔡美珍/于春红/王兴亚)

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