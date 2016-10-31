全球金市：金价变动不大，市场关注美联储会议

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
0505GMT，现货金 涨0.07%至每盎司1,276.81美元；美国期金 涨0.07%至每盎司1,277.70美元。
美元指数 基本持稳于98.417。
一位知情消息人士周日表示，美国联邦调查局(FBI)已取得许可检查最新发现的与希拉里私人电邮信箱有关的邮件。
“鉴于美国总统花落谁家的悬疑加大，美国大选之前投资者对黄金的投资需求应该会升温，”Gan并称。
金价料将月线下跌3%。
路透技术分析师王涛称，因未能升穿阻力位1,280美元，现货金可能向每盎司1,265美元回落。
其他贵金属方面，现货银 涨约0.7%至每盎司17.85美元，但料将录得月线跌幅。
现货铂金 跌0.55%至每盎司973.45美元，料将录得连续第三个月线跌幅。
现货钯金 跌0.6%至每盎司615.97美元，料将录得去年11月以来最大月线跌幅。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。