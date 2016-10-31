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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 14:10 BJT

全球金市：金价变动不大，市场关注美联储会议

0505GMT，现货金 涨0.07%至每盎司1,276.81美元；美国期金 涨0.07%至每盎司1,277.70美元。

美元指数 基本持稳于98.417。

一位知情消息人士周日表示，美国联邦调查局(FBI)已取得许可检查最新发现的与希拉里私人电邮信箱有关的邮件。

“鉴于美国总统花落谁家的悬疑加大，美国大选之前投资者对黄金的投资需求应该会升温，”Gan并称。

金价料将月线下跌3%。

路透技术分析师王涛称，因未能升穿阻力位1,280美元，现货金可能向每盎司1,265美元回落。

其他贵金属方面，现货银 涨约0.7%至每盎司17.85美元，但料将录得月线跌幅。

现货铂金 跌0.55%至每盎司973.45美元，料将录得连续第三个月线跌幅。

现货钯金 跌0.6%至每盎司615.97美元，料将录得去年11月以来最大月线跌幅。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林)

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