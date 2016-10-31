台湾股市：小跌但月线连六红，希拉里电邮门事件令亚股动荡

路透台北10月31日 - 台湾股市周一小跌作收，收敛盘中大部分跌幅。分析师指出，主要因亚洲股市也在盘中自低档回升。台股月线则继续收红，并呈现连六红的多头格局。

台湾加权股价指数 收跌0.18%至9,290.12点，盘中一度低见9,194.48点，终场月线收高123.27点；今日大盘成交初值 为589.36亿台币，上交易日修正后为641.14亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，台股月线连六红，这在台股历史上相当少见，目前大盘除了量价背离的负面因素外，基本上还看不出任何败象。

〞筹码都在外资手上，目前很安定。〞他说。

不过简伯仪认为，除非一般投资人都不进场，否则以价量背离格局要让指数续创高位的方式，就是吸引更多外资进场，但这部分根本无法掌握。因此，近期先看指数能否守稳9,166点季、9,273点月线支撑，若有守，就有继续震荡向上的机会。