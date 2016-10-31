台湾股市：小跌但月线连六红，希拉里电邮门事件令亚股动荡

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北10月31日 - 台湾股市周一小跌作收，收敛盘中大部分跌幅。分析师指出，主要因亚洲股市也在盘中自低档回升。台股月线则继续收红，并呈现连六红的多头格局。
台湾加权股价指数 收跌0.18%至9,290.12点，盘中一度低见9,194.48点，终场月线收高123.27点；今日大盘成交初值 为589.36亿台币，上交易日修正后为641.14亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，台股月线连六红，这在台股历史上相当少见，目前大盘除了量价背离的负面因素外，基本上还看不出任何败象。
〞筹码都在外资手上，目前很安定。〞他说。
不过简伯仪认为，除非一般投资人都不进场，否则以价量背离格局要让指数续创高位的方式，就是吸引更多外资进场，但这部分根本无法掌握。因此，近期先看指数能否守稳9,166点季、9,273点月线支撑，若有守，就有继续震荡向上的机会。
亚洲股市周一开局陷入动荡，投资人备感不安，因美国联邦调查局(FBI)计画检视民主党总统候选人希拉里私人服务器(伺服器)上更多电子邮件，而现在距离大选当日只剩约一周时间。本地时间13:55，MSCI亚太明晟指数 涨0.31%。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。