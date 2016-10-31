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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 14:14 BJT

中国经济：安徽芜湖宣城民用机场项目获批，总投资约13.36亿元人民币

路透北京10月31日 - 中国政府网周一刊登国务院和中央军委关于同意新建安徽芜湖宣城民用机场的批复，机场性质为国内支线机场，场址位于芜湖市芜湖县湾沚镇小庄村附近，项目总投资约13.36亿元人民币。

通知称，本期工程建设规模为飞行区等级指标4C，新建一条长2,800米的跑道；航站区按满足2025年旅客吞吐量120万人次、货邮吞吐量5,000吨的目标设计，新建航站楼1.5万平方米、站坪机位8个；配套建设通信、导航、气象、供油、消防救援等辅助生产设施。

项目总投资原则上由国家发改委、民航局和安徽省共同筹措解决，具体资金安排在可行性研究阶段确定。该机场建成后，由地方经营管理，民航局实行行业管理。（完）

欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 李子木; 审校 曾祥进)

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