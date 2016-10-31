中国经济：安徽芜湖宣城民用机场项目获批，总投资约13.36亿元人民币

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京10月31日 - 中国政府网周一刊登国务院和中央军委关于同意新建安徽芜湖宣城民用机场的批复，机场性质为国内支线机场，场址位于芜湖市芜湖县湾沚镇小庄村附近，项目总投资约13.36亿元人民币。
通知称，本期工程建设规模为飞行区等级指标4C，新建一条长2,800米的跑道；航站区按满足2025年旅客吞吐量120万人次、货邮吞吐量5,000吨的目标设计，新建航站楼1.5万平方米、站坪机位8个；配套建设通信、导航、气象、供油、消防救援等辅助生产设施。
项目总投资原则上由国家发改委、民航局和安徽省共同筹措解决，具体资金安排在可行性研究阶段确定。该机场建成后，由地方经营管理，民航局实行行业管理。（完）
欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 李子木; 审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。