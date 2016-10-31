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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 14:25 BJT

标题新闻：亚洲9月自伊朗进口原油近180万桶/日，较上年同期跳增逾70%--政府及油轮追踪数据

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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