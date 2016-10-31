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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 14:31 BJT

日本个股：Panasonic调降全年获利展望，因日圆走强及部件销售疲弱

路透东京10月31日 - 日本Panasonic 周一调降其全年营业利润展望，因日圆走强、电子设备销售下滑以及太阳能发电系统需求疲软。

Panasonic预估，在明年3月31日止的年度内，集团获利为2,450亿日圆(23.4亿美元)，低于之前按照国际财务报告准则(IFRS)预估的3,100亿日圆。

汤森路透Starmine SmartEstimate对16位分析师的调查预估为2,973亿日圆。(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)

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