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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 14:46 BJT

中国经济：发改委批复四川九寨沟至绵阳公路等两项目，总投资524.51亿元

路透北京10月31日 - 中国国家发展和改革委员会日前称，批复建设四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路、陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路两个项目，前者投资约410.09亿元人民币，后者约114.42亿元，合计总投资达524.51亿元。

周一刊登在发改委网站的批复全文称，四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路全长约242.3公里，总投资约为410.09亿元（静态投资382亿元），其中国家安排中央专项建设基金（车购税）120.72亿元用于主线工程建设，项目法人安排自有资金84.33亿元，共计205.05亿元作为项目资本金，约占总投资的50%，其余资金利用国内银行贷款。

陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路项目全长约85.3公里，估算总投资约为114.42亿元（静态投资106.25亿元），其中国家安排中央专项建设基金（车购税）30.77亿元，项目法人安排自有资金9.28亿元，共计40.05亿元作为项目资本金，约占总投资的35%，其余资金利用国内银行贷款解决。（完）

欲览详情，请点选中国国家发改委网站：www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/

欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选 (发稿 李子木；审校 乔艳红)

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