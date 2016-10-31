中国经济：发改委批复四川九寨沟至绵阳公路等两项目，总投资524.51亿元

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京10月31日 - 中国国家发展和改革委员会日前称，批复建设四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路、陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路两个项目，前者投资约410.09亿元人民币，后者约114.42亿元，合计总投资达524.51亿元。
周一刊登在发改委网站的批复全文称，四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路全长约242.3公里，总投资约为410.09亿元（静态投资382亿元），其中国家安排中央专项建设基金（车购税）120.72亿元用于主线工程建设，项目法人安排自有资金84.33亿元，共计205.05亿元作为项目资本金，约占总投资的50%，其余资金利用国内银行贷款。
陕西省平利至镇坪（陕渝界）公路项目全长约85.3公里，估算总投资约为114.42亿元（静态投资106.25亿元），其中国家安排中央专项建设基金（车购税）30.77亿元，项目法人安排自有资金9.28亿元，共计40.05亿元作为项目资本金，约占总投资的35%，其余资金利用国内银行贷款解决。（完）
欲览详情，请点选中国国家发改委网站：www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/
欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选 (发稿 李子木；审校 乔艳红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。