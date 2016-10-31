日本股市：美国大选不确定性令日经指数小幅收低，但船运股大涨

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
11月8日的总统选举之前，投资者还将关注定于周三公布的美联储政策评估和周五的美国就业数据。有民调显示，总统大选将胜负难分。
日经指数 跌0.1%至17,425.02点，东证股价指数 小幅走高，收涨0.04%至1,393.02点。日经指数 指数本月累计涨5.9%。
东京证交所一部10月成交额触及今年以来最低，成交量为2012年9月以来最低。
JPX-日经400指数 涨0.1%至12,487.46点。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。