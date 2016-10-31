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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 15:00 BJT

日本股市：美国大选不确定性令日经指数小幅收低，但船运股大涨

11月8日的总统选举之前，投资者还将关注定于周三公布的美联储政策评估和周五的美国就业数据。有民调显示，总统大选将胜负难分。

日经指数 跌0.1%至17,425.02点，东证股价指数 小幅走高，收涨0.04%至1,393.02点。日经指数 指数本月累计涨5.9%。

东京证交所一部10月成交额触及今年以来最低，成交量为2012年9月以来最低。

JPX-日经400指数 涨0.1%至12,487.46点。(完)

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