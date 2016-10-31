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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 15:14 BJT

表格：瑞士央行第三季度外汇储备详情

路透苏黎世10月31日 - 瑞士央行周一公布的2016年第三季度末外汇
储备配置数据如下(外储持仓，百分比)：    
    
 外汇配置             2016年第三季度    2016年第二季度
 美元                             33                34
 欧元                             42                41
 英镑                              7                 7
 日圆                              8                 8
 加元                              3                 3
 其他*                             7                 7
 
    *- 主要为澳元、人民币、丹麦克朗、韩元、瑞典克朗、坡元，外加
股权投资组合中少量其他货币构成   
  
 投资类别 %             2016年第三季度    2016年第二季度
 公债                               69                69
 其他债券                           11                11
 股权                               20                20
  (完)

  
 (编译 王颖；审校 张明钧)

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