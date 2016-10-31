表格：瑞士央行第三季度外汇储备详情

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透苏黎世10月31日 - 瑞士央行周一公布的2016年第三季度末外汇 储备配置数据如下(外储持仓，百分比)： 外汇配置 2016年第三季度 2016年第二季度 美元 33 34 欧元 42 41 英镑 7 7 日圆 8 8 加元 3 3 其他* 7 7 *- 主要为澳元、人民币、丹麦克朗、韩元、瑞典克朗、坡元，外加 股权投资组合中少量其他货币构成 投资类别 % 2016年第三季度 2016年第二季度 公债 69 69 其他债券 11 11 股权 20 20 (完) (编译 王颖；审校 张明钧)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。