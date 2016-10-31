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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 15:32 BJT

台湾债市：105/11R券殖利率收跌中止连五日升势，短线暂消化空单回补压力

* 105/11增额券发行前交易殖利率收跌中止连五升
    * 美短债殖利率从高位下降及105/11借券成本垫高
    * 明日105/11增额券殖利率区间暂看在0.95-1.05%

    路透台北10月31日 - 台湾10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周一从波段高位滑落，中
止连五日收高。交易员称，由于美国短债殖利率从高位下降及早盘105/11借券成本一度拉高到负19%，引发空
单回补压力，带动今日105/11增额券殖利率回档修正。
    
    交易员指出，上周五105/11现券及增额券空单量已迅速累积到155亿台币，也让空方稍有却步，但多单调
节压力并没有减缓且大金主明显买盘不出，短线很难扭转台债主流券偏空态势。
    
    〞现在台债有人会好的吗，不是少了右手，就是断了左手。〞一位大型证券交易员说。
    
    他也称，原本冷券卖不掉的人透过放空105/11R来避险，即便105/11空方大获全胜也难完全弥平冷券部位
的损失，现在大家都或多或少受伤，操作相对谨慎，今日105/11R殖利率稍从高点回落，后市还要多观察，短
线将在大区间震荡整理。
    
    交易员普遍认为，本波段的台债殖利率走升甚多，目前一年期定存利率1.03%是否能够吸引买盘出手，是
一个关注焦点。从目前的殖利率水位来看，银行倒也不是无利可图，估计在11月8日标债完毕后可能会是一个
重要的观察时点。
    
    此外，台湾股市周一小跌作收，收敛盘中大部分跌幅。分析师指出，主要因亚洲股市也在盘中自低档回升
。台股月线则继续收红，并呈现连六红的多头格局。 

    美国短债收益率周五从五个月高位下降，尾盘持平，此前美国联邦调查局(FBI)称，将调查美国总统候选
人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件。 
             
    交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.95-1.05%。
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)    成交值
  年期     期别                 (基点)                              (亿台币)
     5   105/13                  -3.02    0.6975     0.6975-0.7020       3.0
    10  105/11R                  -2.50    0.9950     0.9780-1.0095      81.5
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.9550%
   5    105/13                          0.6975%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

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