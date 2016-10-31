台湾债市：105/11R券殖利率收跌中止连五日升势，短线暂消化空单回补压力

* 105/11增额券发行前交易殖利率收跌中止连五升 * 美短债殖利率从高位下降及105/11借券成本垫高 * 明日105/11增额券殖利率区间暂看在0.95-1.05% 路透台北10月31日 - 台湾10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周一从波段高位滑落，中 止连五日收高。交易员称，由于美国短债殖利率从高位下降及早盘105/11借券成本一度拉高到负19%，引发空 单回补压力，带动今日105/11增额券殖利率回档修正。 交易员指出，上周五105/11现券及增额券空单量已迅速累积到155亿台币，也让空方稍有却步，但多单调 节压力并没有减缓且大金主明显买盘不出，短线很难扭转台债主流券偏空态势。 〞现在台债有人会好的吗，不是少了右手，就是断了左手。〞一位大型证券交易员说。 他也称，原本冷券卖不掉的人透过放空105/11R来避险，即便105/11空方大获全胜也难完全弥平冷券部位 的损失，现在大家都或多或少受伤，操作相对谨慎，今日105/11R殖利率稍从高点回落，后市还要多观察，短 线将在大区间震荡整理。 交易员普遍认为，本波段的台债殖利率走升甚多，目前一年期定存利率1.03%是否能够吸引买盘出手，是 一个关注焦点。从目前的殖利率水位来看，银行倒也不是无利可图，估计在11月8日标债完毕后可能会是一个 重要的观察时点。 此外，台湾股市周一小跌作收，收敛盘中大部分跌幅。分析师指出，主要因亚洲股市也在盘中自低档回升 。台股月线则继续收红，并呈现连六红的多头格局。 美国短债收益率周五从五个月高位下降，尾盘持平，此前美国联邦调查局(FBI)称，将调查美国总统候选 人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件。 交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.95-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 -3.02 0.6975 0.6975-0.7020 3.0 10 105/11R -2.50 0.9950 0.9780-1.0095 81.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9550% 5 105/13 0.6975% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)