表格：外资在韩国股市买超88亿韩元

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔10月31日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0725GMT，外资在韩国股市买超88 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 10月31日 8.8 130.8 -142.7 ^10月28日 -33.4 -13.9 57.0 10月27日 28.9 -24.0 -3.7 10月26日 -82.8 29.9 57.5 10月25日 -61.4 242.4 -187.8 10月24日 97.0 158.6 -255.5 10月21日 45.9 11.1 -67.0 10月20日 109.3 17.3 -122.7 10月19日 229.9 -210.2 -16.4 10月18日 189.9 86.4 -284.4 10月17日 291.2 -243.7 -48.6 10月14日 32.3 -1.0 -43.7 10月13日 192.3 -570.2 375.4 10月12日 -552.4 624.3 -69.8 10月11日 -335.9 481.8 -154.2 ---------------------------------------------------- 本月以来 428.4 458.7 -956.8 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,609.0 -7,391.5 -6,248.9 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 高琦 审校 于春红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。