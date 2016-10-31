路透基点：中国环球租赁将三年期境内贷款规模提高至20亿元--TRLPC

路透香港10月31日 - 消息人士称，中国环球租赁有限公司将其三年 期境内贷款规模从起初的10亿元人民币，提高至20.3亿元(2.99亿美元)， 各家银行对该贷款案作出积极响应。 据消息人士称，该贷款案一般银团已吸引15家银行加入，计划在11月 签署。 中国信托商业银行和马来亚银行为该贷款案的牵头行兼簿记行，贷款 平均期限为2.545年。最高综合收益定价为中国人民银行基准利率的104% ，利率为中国人民银行基准利率。筹集资金用作营运资本。 中国环球租赁有限公司上次通过三年期定期贷款融资1.2亿美元的交 易，是在2015年10月签署的。该贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor )加码270个基点。中银香港、中信银行(国际)、创兴银行、中国信托商业 银行及上海浦东发展银行为牵头行兼簿记行。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)