《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月31日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透10月31日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:36时,1美元=6.77人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 10.79 0.801 1.99 市北高新 20.19 1.097 2.72 大众交通 6.84 0.699 1.45 永生投资 14.91 1.631 1.35 老凤祥 41.32 3.41 1.79 S中纺机 13 0.554 3.47 鼎立股份 10.94 0.752 2.15 氯碱化工 13.52 0.774 2.58 双钱股份 18.93 1.06 2.64 海立股份 12.46 0.789 2.33 浦东金桥 19.14 1.518 1.86 外高桥 20.11 1.661 1.79 ST联华 11.51 1.166 1.46 锦江投资 25.88 1.485 2.57 中路股份 25.68 1.798 2.11 金山开发 17.59 0.927 2.80 海欣股份 13.84 0.863 2.37 耀皮玻璃 7.5 0.678 1.63 大江股份 9.15 0.623 2.17 上柴股份 14.31 0.816 2.59 丹化科技 9.12 0.595 2.26 上海三毛 17.9 1.326 1.99 友谊股份 12.91 1.325 1.44 上工申贝 15.09 1.032 2.16 上海机电 20.48 2.154 1.40 宝信软件 20.69 1.735 1.76 上海物贸 13.94 0.96 2.14 自仪股份 24.25 1.501 2.39 上海普天 35.4 1.429 3.66 陆家嘴 23.82 1.555 2.26 华新水泥 7.41 0.715 1.53 锦江股份 30.73 2.134 2.13 鄂尔多斯 9.48 1.03 1.36 华电能源 5.13 0.499 1.52 SST天海 9.3 0.65 2.11 大名城 9.07 0.811 1.65 东方通信 9.71 0.735 1.95 黄山旅游 16.2 1.369 1.75 开开实业 21.51 1.419 2.24 海南航空 3.22 0.62 0.77 ST轻骑 6.63 0.566 1.73 振华重工 4.91 0.495 1.47 锦州港 4.16 0.531 1.16 九龙山 7.08 0.659 1.59 凌云股份 15.11 1.087 2.05 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。