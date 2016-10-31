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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：美指调整人民币反弹收升，但逢低购汇盘料阻续涨空间

* 人民币反弹收升，但波动区间狭窄
    * 中间价大涨217点升破6.77元关口
    * 美国大选添变数美指反弹遇阻，缓和人民币贬值压力
    * 大行继续适度提供美元流动性，满足客盘购汇需求

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月31日 - 人民币兑美元即期 周一收升，但波动区间狭窄，
中间价大涨217点升破6.77元关口，因美元指数上周五大跌。交易员称，虽然客盘逢低购汇
盘旺盛，但大行整数关口前适度提供美元流动性，向市场表明态度，短期汇价料低位盘整。
    
    他们并指出，美国大选变数令美元指数反弹遇阻，这也缓和了人民币贬值压力；但周末
外管局收紧结售汇逆差传言，以及中国银联停止资本项下保险支付说法也反应市场情绪仍较
为脆弱，人民币短期要扭转颓势也面临较大困难。

   “客盘购汇太强，都不知道哪儿冒出来的...大行就一直在6.77关口压着，到收盘前还是
没压住。”一股份行交易员称，“可能美指回调之后，大家觉得是逢低购汇的机会吧。”
    
   亦有中资行交易员表示，银联支付限制等会对个人投资者心理造成一定影响，对汇市影
响更大的还是“邮件门”，可能让美元指数进一步回调。

    中国外汇管理局周五晚间在网站上发布声明称，近期有关外管局要求部分商业银行采取
适当措施，收窄结售汇逆差的报道“不准确”。声明还称，外管局要求银行遵守现行外汇管
理规定，切实履行展业自律要求，加强真实性合规性审核。 
    
    中国银联国际周六公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商
户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的
经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。 
    
    中国央行货币政策委员会委员樊纲表示，中国不要再实行固定汇率，也不要再盯住美元
，甚至也不要再盯住“一篮子”货币，要重点关注影响人民币汇率的三大因素。 

    全球汇市方面，美元周一小涨，料录得月线涨幅，但仍低于近期高位，因美国联邦调查
局(FBI)对民主党总统候选人希拉里的邮件使用情况发起新的调查，动摇了市场对于她将赢
得总统选举的信心。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7708       6.7795       0.13%
                 XS>                             
    中间价              6.7641       6.7858       0.32%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  287.69亿美  273.36亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      38        日低6.772    日高6.76
                                                    82
    今年以来升贬幅度                               -4.09%
  2005年汇改以来升贬                               22.24%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         540                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.7803       6.7846              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.945         6.951              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7699；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.4208、6.4583和8.2469。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)

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