更新版 1-中国汇市：美指调整人民币反弹收升，但逢低购汇盘料阻续涨空间

* 人民币反弹收升，但波动区间狭窄 * 中间价大涨217点升破6.77元关口 * 美国大选添变数美指反弹遇阻，缓和人民币贬值压力 * 大行继续适度提供美元流动性，满足客盘购汇需求 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月31日 - 人民币兑美元即期 周一收升，但波动区间狭窄， 中间价大涨217点升破6.77元关口，因美元指数上周五大跌。交易员称，虽然客盘逢低购汇 盘旺盛，但大行整数关口前适度提供美元流动性，向市场表明态度，短期汇价料低位盘整。 他们并指出，美国大选变数令美元指数反弹遇阻，这也缓和了人民币贬值压力；但周末 外管局收紧结售汇逆差传言，以及中国银联停止资本项下保险支付说法也反应市场情绪仍较 为脆弱，人民币短期要扭转颓势也面临较大困难。 “客盘购汇太强，都不知道哪儿冒出来的...大行就一直在6.77关口压着，到收盘前还是 没压住。”一股份行交易员称，“可能美指回调之后，大家觉得是逢低购汇的机会吧。” 亦有中资行交易员表示，银联支付限制等会对个人投资者心理造成一定影响，对汇市影 响更大的还是“邮件门”，可能让美元指数进一步回调。 中国外汇管理局周五晚间在网站上发布声明称，近期有关外管局要求部分商业银行采取 适当措施，收窄结售汇逆差的报道“不准确”。声明还称，外管局要求银行遵守现行外汇管 理规定，切实履行展业自律要求，加强真实性合规性审核。 中国银联国际周六公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商 户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的 经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。 中国央行货币政策委员会委员樊纲表示，中国不要再实行固定汇率，也不要再盯住美元 ，甚至也不要再盯住“一篮子”货币，要重点关注影响人民币汇率的三大因素。 全球汇市方面，美元周一小涨，料录得月线涨幅，但仍低于近期高位，因美国联邦调查 局(FBI)对民主党总统候选人希拉里的邮件使用情况发起新的调查，动摇了市场对于她将赢 得总统选举的信心。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7708 6.7795 0.13% XS> 中间价 6.7641 6.7858 0.32% 成交额<CNYSPTVOL=CF 287.69亿美 273.36亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 38 日低6.772 日高6.76 82 今年以来升贬幅度 -4.09% 2005年汇改以来升贬 22.24% 幅度 一年期美元/人民币掉 540 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7803 6.7846 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.945 6.951 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7699； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4208、6.4583和8.2469。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)