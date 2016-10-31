重温稿-《中国新债预测》国开行10/20年债预测均值3.10%和3.34%，降杠杆打击人气

* 招标品种：国开行10/20年固息增发债 * 期限及招标金额：10年：60亿元；20年：50亿元 * 招标时间：11月1日9:30-11:10 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.07%-3.15%；3.32%-3.36% * 预测均值：3.10%；3.34% 路透北京10月31日 - 中国国家开发银行 周二招标增发10年和20年两期固息债。路透调查显示， 受政治局抑制资产泡沫提法的影响，今日国债期货低开低走，现券一二级均表现欠佳，但资金面略有改善，故 预计明日国开新债定位将接近二级水平，收益率预测均值分别为3.10%和3.34%。 上海一银行交易员说，明天需求可能一般，预计博边际的交易盘和部分投资盘会参与；一部分是资金的原 因，主要还是市场感觉风向变了，央行态度变了。 “以前靠加杠杆博价差的玩法没法玩下去了，这个收益率水平，说实话如果不靠资本里的（杠杆），靠票 息没什么想买...农发招的也不怎么样，明天国开还都是长期限的，只能看看明天月初资金面了。”他说。 华中一寿险公司交易员亦表示，今天一二级市场都表现较弱，市场情绪很差，政治局会议提到抑制资产泡 沫，市场还是担心去杠杆，明日国开债定位料会延续今日弱势。 “而且之前央行那个消息（表外理财纳入MPA）总感觉不会是问问而已的，肯定有后续政策的。”他表示 。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10和20年最新收益率为3.0832%和3. 3271%。 中国农业发展银行下午招标增发的三、五、七和10年固息债，中标收益率分别为2.7683%、2.9305%、3.11 56%和3.1464%，投标倍数为3.05倍、2.13倍、3.10倍和3.77倍。 明日招标两期债为该行今年第13期 和第五期 的增发债，票面利率3.05% 、3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第13期和第五期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 10年：60亿元；20年：50亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 11月1日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 11/3 起息日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 11/2-11/3 上市日 11/7 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)