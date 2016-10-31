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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 16:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆的顶部可能已经确立

0808GMT
    
    * 美元/日圆在105.54附近遇到强大阻力
    * 阻力位略低于105.62
    * 105.62是7-8月从107.49到99.55跌势的76.4%回档位
    * 在105.54处触顶的机率上升
    * 技术图表：tmsnrt.rs/2eLgVFz(完)
   
      
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 (翻译 张荻； 审校 张明钧)

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