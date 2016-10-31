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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 18:01 BJT

香港数据：9月底止外汇基金总资产回升至35,738亿港元--金管局

路透香港10月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至今年9月底止外汇基金总资产为35,738亿港元，较8月底上升141亿港元。

其中外币资产增加111亿港元，港元资产增加30亿港元。

货币发行局帐目显示，9月底的货币基础为16,180亿港元，较8月底增加91亿港元，增幅为0.6%。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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