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亚洲 | 2016年 10月 31日 星期一 16:29 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月31日

路透10月31日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16
:28时，1港元=0.87298人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为22.72%，低于上交易日收盘的23.14%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                       4.43            4.67            1.09
 建设银行                                       5.26            5.68            1.06
 中国银行                                       3.39            3.48            1.12
 农业银行                                       3.16            3.27            1.11
 招商银行                                      17.86           18.92            1.08
 中信银行                                       6.07            5.01            1.39
 交通银行                                       5.62            5.91            1.09
 民生银行                                       9.20            8.85            1.19
 中国人寿                                      21.83           19.26            1.30
 中国平安                                      34.61           40.95            0.97
 中国太保                                      29.32           28.05            1.20
 中信证券                                      16.61           17.20            1.11
 新华人寿                                      42.29           33.60            1.44
 海通证券                                      16.28           13.76            1.36
 华能国际                                       7.15            4.77            1.72
 大唐发电                                       3.92            2.09            2.15
 华电国际                                       5.01            3.33            1.72
 中煤能源                                       6.65            4.40            1.73
 中国神华                                      16.89           16.14            1.20
 中国石油                                       7.34            5.34            1.57
 兖州煤业                                      12.64            5.75            2.52
 中国石化                                       5.01            5.65            1.02
 上海石化                                       5.89            3.96            1.70
 中海油服                                      12.22            7.50            1.87
 仪征化纤                                       3.93            1.61            2.80
 中国铝业                                       3.98            2.88            1.58
 江西铜业                                      14.61            9.16            1.83
 洛阳钼业                                       3.84            1.72            2.56
 紫金矿业                                       3.28            2.44            1.54
 马钢股份                                       2.83            1.77            1.83
 鞍钢股份                                       4.53            3.98            1.30
 重庆钢铁                                       2.52            2.48            1.16
 海螺水泥                                      17.04           21.50            0.91
 洛阳玻璃                                      25.61            5.78            5.08
 京城机电                                      10.02            3.59            3.20
 中联重科                                       4.57            2.83            1.85
 金隅股份                                       4.39            2.84            1.77
 中国国航                                       7.40            5.10            1.66
 东方航空                                       6.32            3.49            2.07
 南方航空                                       7.17            4.36            1.88
 中国远洋                                       5.26            2.68            2.25
 中海集运                                       4.12            1.63            2.90
 中集集团                                      13.94            9.24            1.73
 中海发展                                       6.80            4.29            1.82
 宁沪高速                                       9.13           10.56            0.99
 深高速                                         8.73            7.79            1.28
 成渝高速                                       4.84            3.12            1.78
 皖通高速                                      13.05            6.26            2.39
 广深铁路                                       4.42            4.29            1.18
 中国南车                                       9.32            7.04            1.52
 中国交建                                      13.44            8.54            1.80
 中国铁建                                      10.30            9.72            1.21
 中国中铁                                       8.41            6.00            1.61
 长城汽车                                      10.57            7.57            1.60
 比亚迪                                        56.16           51.00            1.26
 广汽集团                                      22.44            9.38            2.74
 青岛啤酒                                      31.14           31.00            1.15
 白云山                                        24.72           18.34            1.54
 新华制药                                      13.04            5.68            2.63
 海信科龙                                      11.38            6.55            1.99
 南京熊猫                                      14.37            7.06            2.33
 晨鸣纸业                                       9.52            6.70            1.63
 上海医药                                      19.81           20.00            1.13
 中兴通讯                                      15.30           10.68            1.64
 东方电气                                       9.72            6.01            1.85
 潍柴动力                                       9.55           11.72            0.93
 东北电气                                       7.70            3.05            2.89
 广船国际                                      27.61           11.72            2.70
 昆明机床                                       8.16            2.60            3.60
 一拖股份                                      12.13            4.34            3.20
 北辰实业                                       4.25            2.62            1.86
 创业环保                                       8.72            4.35            2.30
 中国中冶                                       4.20            2.53            1.90
 金风科技                                      15.54           10.72            1.66
 丽珠                                          58.00           45.25            1.47
 万科                                          24.92           20.30            1.41
 郑煤机                                         6.20            3.86            1.84
 大连港                                         2.43            1.39            2.00
 山东墨龙                                      12.46            3.77            3.79
 浙江世宝                                      46.63           11.40            4.69
 复星医药                                      23.77           23.85            1.14
 光大银行                                       3.81            3.54            1.23
 东江环保                                      18.92           11.78            1.84
 上海电气                                       8.42            3.59            2.69
 广发证券                                      17.40           17.26            1.15
 华泰证券                                      20.53           16.40            1.43
 东方证券                                      15.96            7.94            2.30
 光大证券                                      16.88           11.66            1.66
 招商证券                                      17.95           11.68            1.76
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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