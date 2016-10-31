金属期市：伦铜本月或收平，铝价则有望连续第二个月上涨

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
不过，9月新屋开工及一些其它领先的建筑业指标大幅下滑，表明未来房价可能放缓。
“如果这是建筑量疲弱的开始，那么铜价可能承压，”他指出。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度触及每吨4,852.50美元，为10月11日以来的最高水平，上周五收涨1.1%。0700GMT，LME三个月期铜跌0.4%至每吨4,823.00美元。
沪铜 涨0.68%或260元人民币至38,390元(5,671美元)。
沪铝 一度触及逾两年来的最高水平，最新涨2.2%至每吨14,100元(2,083美元)，受到原料煤炭价格大涨的带动。LME期铝 也随之攀涨，有望创下2.7%的月线涨幅。LME期铝周一曾触及15个月高点每吨1,721.50美元。
消息人士称，中国政府要求国内大型煤矿企业将2017年供应合约价格控制在持平或低于当前现货市场水平。这一罕见举动表明对于煤价上涨的担忧加剧。
煤价 以纪录最快速度攀升，已较6月水平上涨逾一倍。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/侯雪苹；审校 于春红/汪红英)
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