《中国重要政经日程》--11月1日-12月13日

=============================今日重要政经日程==========================

11月1日（周二）

*--国务院新闻办公室于上午10时举行新闻发布会，中国气候变化事务特别代表解振华介绍中国应对气候变化的政策与行动2016年度报告有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

11月2日（周三）

--中国国务院总理李克强将于11月2日至9日访问吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、拉脱维亚、俄罗斯，并出席上合组织成员国政府首脑理事会第15次会议、第五次中国—中东欧国家领导人会晤等国际会议。

--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。

--2016中国钢铁原燃料市场高峰论坛在北京召开，至4日。

11月6日（周日）

--两岸企业家峰会在金门、厦门举办，至7日。本届年会主题为“企业创新合作、产业融合发展”。

11月10日（周四）

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

11月14日（周一）

*--2016中国（义乌）丝绸之路经济带城市国际论坛于在浙江义乌举办，至15日。论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。

11月16日（周三）

--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

11月28日（周一）

--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。

12月8日（周四）

--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。

12月10日（周六）

--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

注: 1. *代表新增日程。